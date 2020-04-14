Экс-арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

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Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что ему предлагали взятку в размере $50 тысяч.

«Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед московским дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал $50 тысяч. Это был матч в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были скромные предложения в $10 тысяч, — цитирует Хусаинова «Бизнес Online».

По словам бывшего судьи, во время игры он хотел доказать руководству ЦСКА, что не все можно купить за деньги, поэтому в спорных моментах принимал решения в пользу красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол забил Александр Ширко.

Ранее сообщалось, что два белорусских футболиста дисквалифицированы за договорные матчи.