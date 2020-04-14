Погба рассказал, с кого брал пример во время карьеры
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал, с кого брал пример во время старта своей футбольной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
По его словам, особенное влияние на его становление оказала игра полузащитников Андреа Пирло и Райана Гиггза, которые демонстрировали потрясающее понимание футбола и делились с ним полезными житейскими навыками.
Также француз вспомнил, что раньше выступал на позиции форварда и перешел на позицию полузащитника, так как часто терял мяч.
Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Александр Маньяков призвал полузащитника Романа Тугарева уйти из московского «Локомотива».