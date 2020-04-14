Умер Зак Купер

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Скоропостижно скончался видеокоординатор клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зак Купер. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Смерть наступила в минувшие выходные, ему было 32 года.

В настоящий момент причина смерти не установлена. Согласно инсайдерской информации, она не связана с коронавирусом.

Отметим, что специалист концентрировался на работе с игроками и помогал им во время разминки.

Ранее сообщалось, что мать игрока клуба «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса умерла от коронавирусной инфекции.