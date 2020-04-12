Фергюсон продолжает весогонку, несмотря на отмену UFC 249

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Американский боец Тони Фергюсон продолжает весогонку, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Изначально на турнире Фергюсон должен был провести поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова, однако тот за несколько дней до отмены мероприятия отказался от участия. Заменить его должен был американец Джастин Гэтжи.

«Все еще работаю. Собираюсь сделать вес к пятнице», — написал Фергюсон в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что друг Макгрегора назвал Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА.