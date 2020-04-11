Игрок «Динамо»: три недели не выхожу из дома

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Игрок московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о том, как проводит время на самоизоляции, передает пресс-служба клуба.

«Дома я делаю практически все то же самое, что и обычно. Я не люблю выходить на улицу. Считаю себя домашним человеком. Сложно сидеть дома, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро мы сможем начать тренироваться», — сказал Игбун.

Напомним, во всем мире продолжается пандемия коронавируса.



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