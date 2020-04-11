Фуркад включил Шипулина в список главных соперников в карьере
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад назвал главных соперников в своей карьере, передает издание L'Equipe.
В тройку главных противников вошел российский спортсмен Антон Шипулин, также Фуркад включил туда норвежцев Эмиля Свендсена и Йоханнеса Бё.
«Думаю, Эмиль Хегле Свенсен – мой соперник номер один. Мы оба были на пике карьеры в одно и то же время на протяжении нескольких лет. Потом идут Йоханнес Бё и, возможно, Антон Шипулин», — заявил он.
Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры в марте 2020 года.
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