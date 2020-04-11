Уткин — о карантине: мне такое государство не нужно

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Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.

По словам журналиста, в текущий ситуации он мог самостоятельно изолироваться дома. Недовольство Уткина связано с финансовыми последствиями.

«Я за свой счет сижу дома, сам себя запер, еще и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёеивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — заявил он в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь».

К настоящему моменту количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 11 тыс., умерли 94 человека.

Ранее Уткин жестко отреагировал на слова Артема Дзюбы в свой адрес.