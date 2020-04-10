Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Хантер госпитализирован

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Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер госпитализирован в связи с подозрением на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 76-летний игрок в настоящее время находится в одной из больниц Лидса.

Напомним, что Хантер защищал цвета «Лидса» в период с 1962 по 1976 год. В 1988 году занимал пост временно исполняющего обязанности главного тренера йоркширского клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин назвал клуб, за который бы играл в Российской премьер-лиге (РПЛ).