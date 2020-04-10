<img src="//img.gazeta.ru/files3/206/12894206/fdsfsf-pic905-895x505-92634.png">

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин объяснил, почему считает себя трусом. Его слова передает Sports.ru.

Россиянин заявил, что не рискует выезжать на пятачок во время матчей, так как там защитники легко могут повредить зубы. Из-за этого Панарин называет себя трусом.

Также обладатель «Колдер Трофи» старается избегать контактов с более мощными и физическими сильными оппонентами, так как после подобных столкновений трудно продолжить игру.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли 1996 года Валерий Каменский оценил перспективы форварда Александра Барабанова в «Торонто Мэйпл Лифс».