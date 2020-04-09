Семин призвал не обвинять игроков «Локомотива» в жадности

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с массовым снижением зарплат игрокам клубами в связи с пандемией, передает «СЭ».

Специалист отметил, что футбол нуждается в льготах, поскольку оказался в кризисной ситуации. Он также не считает, что игроки «железнодорожников» поступили неправильно, отказавшись идти на снижение окладов.

«Футболисты «Локомотива» заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!» — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что менеджерам «Локомотива» сократят зарплаты из-за пандемии.