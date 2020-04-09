Друг Макгрегора поддержал Хабиба в ситуации с отменой боя с Фергюсоном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/29/12434029/Snimok_ekrana_2019-06-22_v_10.20-pic905-895x505-74423.png">

Боец смешанного стиля (MMA) и напарник Конора Макгрегора Артем Лобов высказался относительно пятой отмены поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который должен был состояться на турнире UFC 249.

Россиянин принял решение сняться с боя из-за пандемии. По словам Лобова, это решение было верным.

«Нужно быть справедливым и признать, что это, вероятно, единственный случай, когда он выбыл и вроде как оправданно. Прошлые разы и со стороны Тони, и со стороны Хабиба оправдать нельзя. До сих пор неизвестно место боя. Для бойца готовиться в таких условиях — это абсолютный ад. Все сидят по домам, но как-то нужно умудряться готовиться, проводить спарринги по грэпплингу, бороться, делать вес. Очень тяжёлая ситуация», — цитирует Лобова портал Allboxing.

Ранее сообщалось, что на UFC 249 сорвался второй по значимости бой.