УЕФА намерен сохранить количество городов — хозяев Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся в прессе информацию о возможном сокращении количества городов, принимающих чемпионат Европы — 2020.

По данным Sky Sports, один из представителей организации сообщил, что основной целью является сохранение предварительного расписания и мест проведения матчей. Поскольку календарь официально не утвержден, УЕФА ведет переговоры со всеми 12-ю городами, которые должны принять Евро.

Сомнения по поводу готовности предоставить место для игр чемпионата Европы следующим летом выразили Италия и Испания (Рим и Бильбао соответственно), которые больше всего на континенте пострадали из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Ранее в УЕФА назвали крайнюю дату проведения финала Лиги чемпионов.