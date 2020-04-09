«Хьюстон» выложил в Twitter картинку с нацистской символикой

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» разместил у себя в Twitter-аккаунте изображение с отсылкой к Адольфу Гитлеру и нацизму.

Как сообщает портал 12UP, «Рокетс» предложили фанатам создать персонализированные обои для гаджетов. Болельщикам надо было назвать свое имя, выбрать номер и один из цветов формы техасцев.

Как итог, один из фанатов попросил имя Адольф, число 88 и красный фон. В пресс-службе «Хьюстона» не увидели в этом нацистского подтекста и создали обои.

Несмотря на то что пост был мгновенно удален, скриншоты публикации разлетелись по Интернету и вызвали большой общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что в НБА склоняются к досрочному завершению сезона.