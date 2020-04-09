Источник: экс-глава РУСАДА — совладелец загоревшегося дома престарелых
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8 апреля в Москве загорелся дом престарелых «Третий возраст». В результате пожара погибло четверо человек, 50 были эвакуированы, передает «Чемпионат».
Как проинформировал Telegram-канал «Мутко против», основателем и совладельцем учреждения является доктор медицинских наук, академик Российской академии медицинских наук (РАМН) и экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Рамил Хабриев.
Отмечается, что Хабриев руководил РУСАДА во время Олимпиады-2014 в Сочи, а уже в 2015-м покинул свой пост.