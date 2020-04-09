Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США
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Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает «Чемпионат».
Как проинформировал журналист Дэвид Маккини у себя в Twitter-аккаунте, эти сведения уже подтвердил матч-мейкер промоушена Рич Чоу, выразивший свои соболезнования родным и близким атлета.
Сообщается, что 30-летний спортсмен скончался от огнестрельных ранений в больнице.
Стоит отметить, что Чапман 10 лет выступал в смешанных единоборствах. За свою карьеру представитель США одержал девять побед и проиграл четыре поединка.