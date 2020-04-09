Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает «Чемпионат».

Как проинформировал журналист Дэвид Маккини у себя в Twitter-аккаунте, эти сведения уже подтвердил матч-мейкер промоушена Рич Чоу, выразивший свои соболезнования родным и близким атлета.

Сообщается, что 30-летний спортсмен скончался от огнестрельных ранений в больнице.

Стоит отметить, что Чапман 10 лет выступал в смешанных единоборствах. За свою карьеру представитель США одержал девять побед и проиграл четыре поединка.

Ранее Поветкин порассуждал о конфликте братьев Емельяненко.