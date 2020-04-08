Дюпин: нас поставили перед фактом двукратного сокращения зарплаты

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Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал решение татарского клуба о сокращении заработной платы на 50%. Об этом сообщает «Матч ТВ».



По его словам, данная мера поможет клубу остаться на плаву.

«31 марта нас уведомили о том, что за март, апрель и май у нас снимут половину зарплаты. Нас поставили перед фактом и сказали, что в будущем, возможно, что-то возвратят.

Это нормальное явление», — сказал Дюпин.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов усомнился в масштабности пандемии коронавирусной инфекции.