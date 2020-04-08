Нолито: Головин может стать игроком экстра-класса

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Полузащитник андалусийской «Севильи» и сборной Испании Нолито оценил перспективы хавбека «Монако» и сборной России Александра Головина. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, 23-летний игрок обладает огромным потенциалом, чтобы вырасти в элитного футболиста.

«Меня очень впечатлил Александр Головин на чемпионате мира 2018 года. Он может стать игроком экстра-класса, если будет продолжать работать в том же духе. Борьба за Лигу чемпионов станет для него вполне реальной», — сказал Нолито.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов усомнился в масштабности пандемии коронавирусной инфекции.