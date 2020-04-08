Вратарем СКА Мельничуком интересуются три клуба НХЛ
Голкипер петербургского СКА Алексей Мельничук может продолжить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в услугах 21-летнего голкипера заинтересованы «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».
Стоит отметить, что в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мельничук провел 16 матчей, в которых смог одержать восемь побед.
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