«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам

Руководство «Ливерпуля» приняло решение отказаться от участия в государственной программе сохранения рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба «красных».

От лица руководства клуба выступил генеральный директор Питер Мур. В своем заявлении он принес извинения перед болельщиками и общественностью за то, что ранее клуб согласился на участие в данной программе, согласно которой сотрудникам, отправленным во временный отпуск, 20% зарплаты будет платить клуб, а остальные 80% — правительство Великобритании. Данный ход был резко раскритикован фанатами, британскими журналистами и бывшими футболистами «Ливерпуля».

«В результате долгих консультаций и обсуждений внутри клуба мы пришли к тому, чтобы использовать альтернативные средства финансирования, несмотря на наше право подать заявку на схему сохранения рабочих мест в период пандемии коронавируса. Мы этим правом воспользовались, однако теперь мы поняли, что совершили ошибку. Нам очень жаль. Мы постараемся найти другие способы оплаты работы наших сотрудников, пока матчи Английской премьер-лиги не проводятся. Гарантируем, что программой государственной поддержки бизнесу мы пользоваться не будем. Благодарим огромную армию нашего персонала и тех людей, которые работают, не покладая рук, чтобы «Ливерпуль» был клубом, соответствующим самым высоким стандартам», — сказал Мур.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен до начала мая из-за пандемии коронавируса COVID-19. За 9 туров до конца «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 82 очка. Для досрочной победы в АПЛ «красным» необходимо одержать две победы. Отрыв от ближайшего преследователя команды Юргена Клоппа — от «Манчестер Сити» — составляет 25 очков.

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T