CAS назвал даты рассмотрения апелляций бобслеистов Зубкова и Касьянова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/853/12597853/upload-003-pic905-895x505-30980.jpg">

Спортивный арбитражный суд (CAS) определил даты рассмотрения апелляций российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, которые были дисквалифицированы по обвинению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. По информации ТАСС, слушания состоятся 23 апреля.

В этот же день пройдет заседание по апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которая в январе 2019 года отстранила Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина на два года. Биатлонисты не согласились с дисквалификацией, а WADA посчитала меру наказания недостаточной и потребовала увеличить срок отстранения спортсменов до четырех лет.

Примечательно, что CAS ранее заявил об отказе проводить слушания до 1 мая в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Зубков, Касьянов, Пушкарев, Хузин и Алексей Воевода были признаны дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. Результаты российских атлетов были аннулированы, а сами спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Играх. Позднее CAS заменил отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в Пхенчхане.