Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию

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Журналист Василий Уткин прокомментировал возвращение игрока испанской «Сельты» Федора Смолова в Россию.

Напомним, 4 апреля игрок улетел из Испании. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции от клуба.

«Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав», — написал Уткин в Telegram.



В текущем сезоне чемпионата Испании Смолов провел шесть матчей, забив один мяч.

Ранее Смолов без разрешения покинул Испанию.