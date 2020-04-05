Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
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Журналист Василий Уткин прокомментировал возвращение игрока испанской «Сельты» Федора Смолова в Россию.
Напомним, 4 апреля игрок улетел из Испании. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции от клуба.
«Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав», — написал Уткин в Telegram.
В текущем сезоне чемпионата Испании Смолов провел шесть матчей, забив один мяч.