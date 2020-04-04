Вдова Брайанта высказалась о предстоящем включении мужа в Зал славы НБА

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Вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Ванесса высказалась о предстоящем включении погибшего супруга в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Очевидно, мы бы хотели, чтобы он был здесь с нами, чтобы отпраздновать это. Но это определенно пик его карьеры в НБА, и каждое его достижение как спортсмена было ступенькой, чтобы быть здесь. Так что мы невероятно гордимся им», — цитирует Ванессу ESPN.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе « Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Ранее сообщалось, что в Зал славы НБА войдут звезда «Сан-Антонио Сперс» Тим Данкан и бывший форвард «Миннесоты Тимбервулвз», «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт.