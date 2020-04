Коби Брайант будет посмертно включен в Зал славы

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе в январе 2020 года, будет включен в баскетбольный Зал славы Джеймса Нейсмита, сообщается на странице Зала в Twitter.

Также в 2020 году туда войдут звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Тим Данкан и бывший форвард «Миннесоты Тимбервулвз», «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт.

Помимо игроков НБА в Зал славы будет включена баскетболистка женской НБА Тамика Кэтчингс и тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о Брайанте.

Congratulations to the Class of 2020. The Road To SPRINGFIELD starts now. #20HoopClass



: https://t.co/YjsHXt5feT



: https://t.co/SaTjBX6R7t pic.twitter.com/Zt6HH91VUG