Коби Брайант будет внесен в зал славы НБА в 2020 году

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Легендарный баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал инсайдер The Athletic Шэмс Чарании в Twitter. Вместе с Брайантом в зал славы будут внесены Тим Данкан и Кевин Гарнетт.

Брайант погиб вместе со своей дочерью в конце января 2020 года в результате крушения его личного вертолета.

Ранее сообщалось, что НБА хочет сократить зарплату игрокам на 50%.