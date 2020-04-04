Коби Брайант будет внесен в зал славы НБА в 2020 году
close
Легендарный баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году, сообщает «Спорт-Экспресс».
Об этом проинформировал инсайдер The Athletic Шэмс Чарании в Twitter. Вместе с Брайантом в зал славы будут внесены Тим Данкан и Кевин Гарнетт.
Брайант погиб вместе со своей дочерью в конце января 2020 года в результате крушения его личного вертолета.
Ранее сообщалось, что НБА хочет сократить зарплату игрокам на 50%.