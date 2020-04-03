Дрогба отреагировал на идею тестировать вакцины от коронавируса на африканцах

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Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба высказался об идее тестировать вакцины от коронавируса на африканцах.

Данную мысль высказали французские профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт во время эфира на телеканале LCI.

«Просто немыслимо, что нам все еще приходится терпеть это. Африка не испытательная лаборатория, и не надо считать африканцев морскими свинками», — приводит слова Дрогба Marca.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 220 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.

Ранее сенегальский футболист обвинил французских ученых в расизме.