Дрогба отреагировал на идею тестировать вакцины от коронавируса на африканцах
Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба высказался об идее тестировать вакцины от коронавируса на африканцах.
Данную мысль высказали французские профессора Жан-Поль Мира и Камиль Лохт во время эфира на телеканале LCI.
«Просто немыслимо, что нам все еще приходится терпеть это. Африка не испытательная лаборатория, и не надо считать африканцев морскими свинками», — приводит слова Дрогба Marca.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 220 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.
Ранее сенегальский футболист обвинил французских ученых в расизме.