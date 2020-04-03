УЕФА пригрозил не допустить до еврокубков клубы из досрочно завершенных лиг
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат, передает AP.
Письмо с соответствующим предупреждением было отправлено всем 55 ассоциациям, которые входят в УЕФА. В организации отметили, что досрочное завершение чемпионата может поставить под сомнение условие, согласно которому участие в еврокубках определяется спортивным результатом, достигнутым в конце полноценного национального соревнования.
«УЕФА оставляет за собой право оценивать условия участия клубов в континентальных соревнованиях 2020-21 годов в соответствии с действующими правилами и правилами, применимыми к этим соревнованиям», — говорится в письме.
Большинство чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 219 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.
Ранее сообщалось, что решение о возобновлении еврокубков будет принято в середине мая.