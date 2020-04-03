УЕФА пригрозил не допустить до еврокубков клубы из досрочно завершенных лиг

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат, передает AP.

Письмо с соответствующим предупреждением было отправлено всем 55 ассоциациям, которые входят в УЕФА. В организации отметили, что досрочное завершение чемпионата может поставить под сомнение условие, согласно которому участие в еврокубках определяется спортивным результатом, достигнутым в конце полноценного национального соревнования.

«УЕФА оставляет за собой право оценивать условия участия клубов в континентальных соревнованиях 2020-21 годов в соответствии с действующими правилами и правилами, применимыми к этим соревнованиям», — говорится в письме.

Большинство чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 219 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении еврокубков будет принято в середине мая.