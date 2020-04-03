Белоруссия подавала заявку на проведение боя Хабиб — Фергюсон

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Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести в Минске поединок между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Все возможное с нашей стороны было сделано – мы обратились с предложением провести бой в Минске, так что теперь решение за руководством UFC. Я все же думаю, что шансов не очень много, потому что до 18 апреля осталось мало времени», — цитирует Королькова «Sputnik Беларусь».

Функционер отметил, что государство окажет поддержку в организации боя. По словам Королькова, глава UFC Дана Уайт поблагодарил их за предложение и заверил, что Минск является планом Б.

Ранее Нурмагомедов высказался о призыве Фергюсона отобрать у него титул.