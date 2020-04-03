Названы возможные даты возобновления чемпионата Италии

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Федерация футбола Италии, руководство Серии А и министр спорта Винценцо Спадафора разрабатывают план возобновления первенства страны, сообщает Adnkronos.

По информации издания, сезон может возобновиться 24 или 31 мая, а к тренировкам футболисты приступят 3 мая. Отмечается, что это произойдет только в том случае, если пандемия коронавируса пойдет на спад.

Перед возобновлением тренировочного процесса игроки и ближайшие родственники сдадут анализ на инфекцию и будут отправлены на самоизоляцию, пока не появятся результаты. Если все они будут отрицательны, Серия А будет возобновлена.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 53 тыс. человек, 212 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли 13,9 тысячи человек.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о судьбе Серии А.