Российский боец назвал Хабиба «всего лишь пешкой»

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко поделился мнением об отмене боя между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает «Чемпионат.com».

Поединок должен был состояться 18 апреля, однако Нурмагомедов объявил, что не будет драться. Причиной стала пандемия коронавируса. Стоит отметить, что бой между спортсменами срывается в пятый раз.

«Как он может быть инициатором отмены боя? Что ему сказали сверху, то он и сделал. Он всего лишь пешка. Есть проблемы более серьезные, которые нужно решить», — заявил Кунченко.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Хабиба хочет побить Фергюсона.