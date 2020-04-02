Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике заражен COVID-19
close
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и один из членов команды заразились коронавирусом.
Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, наставника национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
«Сегодня пришли анализы: выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — заявила Винер-Усманова в разговоре с агентством.
Напомним, что незадолго до этого сообщалось о том, что коронавирус был выявлен у одного из атлетов на базе в Новогорске.
Ранее у спортсмена на базе в Новогорске был выявлен коронавирус.