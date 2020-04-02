Боец Кунченко прокомментировал отмену поединка Нурмагомедов — Фергюсон
Боец смешанных единоборств Алексей Кунченко прокомментировал отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, — передает «Чемпионат.com».
Напомним, поединок должен был состояться 18 апреля, но был отменен потому, что российский боец не может улететь в США из-за пандемии коронавируса.
«Здесь важнее жизнь и здоровье человека, а бой подождет. Хабиб не был инициатором отмены встречи. Что ему сказали сверху, то он и сделал. Он всего лишь пешка. Уверен, Хабиб хочет подраться с американцем», — заявил Кунченко.
Ранее Фергюсон подверг жесткой критике Хабиба за отказ драться на UFC 249.