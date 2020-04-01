Все футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая

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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение приостановить все соревнования минимум до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований», — говорится в заявлении.

Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 45 тыс. человек, 189 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 893 тыс. В России зафиксировали 2777 случаев заражения.

Ранее была названа дата проведения общего собрания клубов РПЛ.