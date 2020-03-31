Защитник «Баварии» попал в ДТП на автомобиле с летней резиной

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Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг попал в автомобильную аварию по пути в Лейпциг.

Как информирует портал TVO, спортсмен ехал к своему сыну на машине с летней резиной во время снегопада. В итоге автомобиль занесло и он врезался в отбойник. Чемпион мира — 2014 в результате ДТП не пострадал.

В немецких СМИ отмечается, что ущерб от аварии оценивается в €25 тыс.

Напомним, что Боатенг перешел в «Баварию» из английского «Манчестер Сити» в 2011 году.

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