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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает три варианта возобновления чемпионатов, сообщает AS.

По информации издания, первым вариантом рассматривается май, однако он маловероятен, так как ситуация с распространением коронавируса по Европе неравномерная.

Самым оптимальным является возобновление первенств в мае. Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что в этом случае удастся завершить нынешний сезон.

Третий вариант — сентябрь, но в организации не хотят затягивать с возобновлением чемпионатов, так как это приведет к существенной перестройке следующего сезона с сокращением команд в чемпионате и сменой форматов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 38 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 801 тыс.

Ранее УЕФА объявил дату обсуждения переноса матчей национальных чемпионатов.