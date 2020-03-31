УЕФА рассматривает три варианта возобновления чемпионатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает три варианта возобновления чемпионатов, сообщает AS.
По информации издания, первым вариантом рассматривается май, однако он маловероятен, так как ситуация с распространением коронавируса по Европе неравномерная.
Самым оптимальным является возобновление первенств в мае. Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что в этом случае удастся завершить нынешний сезон.
Третий вариант — сентябрь, но в организации не хотят затягивать с возобновлением чемпионатов, так как это приведет к существенной перестройке следующего сезона с сокращением команд в чемпионате и сменой форматов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 38 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 801 тыс.
Ранее УЕФА объявил дату обсуждения переноса матчей национальных чемпионатов.