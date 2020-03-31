В «Оттаве» рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом игроков

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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом игроков, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В середине марта стало известно, что два хоккеиста команды сдали положительные тесты на коронавирус. «Оттава» не раскрыла их имена, однако СМИ информировали, что одним из заразившихся мог стать российский защитник Никита Зайцев.

«Ребята чувствуют себя хорошо. У нас сплоченный коллектив, поэтому мы всегда находимся в контакте друг с другом. Нас всех беспокоило их состояние, и эти новости на всех повлияли», — заявил Ткачук.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина.