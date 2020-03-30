В команде Квята рассказали о желании заразить гонщиков коронавирусом

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Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что команда «Формулы-1» планировала организовать тренировочный лагерь для всех пилотов программы во время активного распространения коронавируса.

По словам функционера, в «Ред Булл» хотели заразить гонщиков, чтобы у тех выработался иммунитет к вирусу.

«И это был бы идеальный момент, чтобы подхватить инфекцию», — цитирует специалиста GPT.

Он отметил, что пилоты команды обладают сильным здоровьем и легко бы перенесли заболевание.

«Тем не менее от этой идеи быстро отказались», — добавил Марко.

В концерн «Ред Булл» входит команда «Альфа Таури», за которую выступает россиянин Даниил Квят.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 36 тыс. человек, 160 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 770 тыс.

Ранее сообщалось, что календарь сезона-2020 «Формулы-1» будет сокращен до 15-18 этапов,