У олимпийского чемпиона Васильева обнаружили коронавирус

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Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ФАН.

По информации агентства, недавно специалист из Швейцарии. Его семья приняла решение уйти на самоизоляцию.

«В семье никто не болеет. Первый тест показал положительную реакцию. Это не значит, что они заразились. Необходимо сделать несколько тестов. Признаков ОРВИ или любого воспаления ни у кого нет. Проверялись из-за того, что в семье кто-то был за границей», — сообщил источник.

Васильев является чемпионом СССР 1986 года, трехкратным победителем первенств Европы и мира, а также олимпийским чемпионом 1984 года. Он выступал в паре с Еленой Валовой.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 35 тыс. человек, 156 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 738 тыс. В России зафиксировали 1837 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что владелец пражской «Спарты» Даниэл Кршетинский заразился коронавирусом.