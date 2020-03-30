Касперович: итальянской полиции до нас с Логиновым нет никакого дела

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Личный тренер действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова Александр Касперович рассказал об отсутствии подвижек в деле об обысках, прошедших во время мирового первенства в Антхольце. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время все в Италии заняты борьбой с коронавирусной инфекцией, поэтому ни о каких деталях дела никто ничего не сообщает.

«Итальянской полиции до нас с Логиновым нет никакого дела», — сказал специалист.

Также Касперович заявил о намерении предпринимать какие-либо действия только после того, как пандемия спадет на нет.

Ранее сообщалось, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о первых неделях после завершения карьеры.