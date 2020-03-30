Кириленко отказался отвечать на вопрос о победителе Единой лиги ВТБ
close
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отказался отвечать на вопрос о победителе Единой лиги ВТБ. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, ответ на поставленный вопрос будет способствовать нездоровому ажиотажу со стороны СМИ.
Функционер заявил, что в ближайшее время будет созван исполком, где и будет объявлено кто станет новым чемпионом.
Напомним, что за последние восемь лет победа в Единой лиге ВТБ доставалась лишь московскому ЦСКА.
Ранее сообщалось, что генеральный директор оренбургской «Надежды» Олег Храмкин подвел итоги сезона.