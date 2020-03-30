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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отказался отвечать на вопрос о победителе Единой лиги ВТБ. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, ответ на поставленный вопрос будет способствовать нездоровому ажиотажу со стороны СМИ.

Функционер заявил, что в ближайшее время будет созван исполком, где и будет объявлено кто станет новым чемпионом.

Напомним, что за последние восемь лет победа в Единой лиге ВТБ доставалась лишь московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что генеральный директор оренбургской «Надежды» Олег Храмкин подвел итоги сезона.