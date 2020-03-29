Главный тренер клуба КХЛ «Локомотив» заразился коронавирусом
Главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Майк Пелино заразился коронавирусом, передает ТАСС.
Об этом заявили в пресс-службе омского «Авангарда», в котором он работал в 2018-2019 годах.
«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее», — говорится в заявлении «Авангарда».
Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 33 тыс. человек, 150 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 711 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.
Ранее сообщалось, что КХЛ изменила логотип и призвала всех соблюдать карантин.