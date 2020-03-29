Александр Емельяненко показал, как лежит под капельницей

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал в Instagram видео, на котором он лежит под капельницей.

«Вот, под капельницей лежу. Восстанавливаюсь, витамины капаю. Нормально все со здоровьем, не переживайте. Завтра трудовая неделя начнётся. Всем хорошего дня и отличного настроения. Занимайтесь спортом, верьте в бога, не болейте!» — сказал Емельяненко в ролике.

24 июня Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Москве на «ВТБ Арене». Подготовку к поединку спортсмен проходит в Грозном.

Ранее Емельяненко выступил против употребления алкоголя.