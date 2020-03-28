Стало известно имя пожарного, погибшего при тушении огня возле «Ростов Арены»
Стало известно имя пожарного, погибшего при тушении огня возле «Ростов Арена», сообщает RostovGazeta.
По информации издания, им оказался 29-летний сотрудник МЧС Алексей Кравцов.
Возгорание камыша произошло на улице Чемордачка возле «Ростов Арены». Площадь пожара достигла 25 гектаров. Из-за сильного ветра локализовать его полностью пока не удается. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что угрозы стадиону нет.
«Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. Стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Сейчас арена является домашней для клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».
Ранее было опубликовано видео с места пожара возле «Ростов Арены».