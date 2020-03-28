Главный тренер сборной Уругвая уволен из-за коронавируса

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Футбольная ассоциация Уругвая (AUF) отправила в отставку главного тренера команды Оскара Табареса из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба организации, также были уволены 400 сотрудников AUF.

«Из-за эпидемиологического кризиса, который привел к остановке всей футбольной деятельности, организация обязана принять ряд жестких решений ради дальнейшего существования», — говорится в заявлении.

73-летний Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2006 года. Под его руководством национальная команда стала четвертой на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а в 2011 году выиграла Кубок Америки.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 28 тыс. человек, 137 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 614 тыс.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила о том, что чемпионат страны завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.