В «Валенсии» 25 случаев заражения коронавирусом
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В испанском футбольном клубе «Валенсия» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.
Отмечается, что инфекцией заразились Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя. Имена остальных игроков не разглашаются.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.
Ранее два футболиста «Ювентуса» покинули Италию.