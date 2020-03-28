В «Валенсии» 25 случаев заражения коронавирусом

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В испанском футбольном клубе «Валенсия» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.

Отмечается, что инфекцией заразились Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя. Имена остальных игроков не разглашаются.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.



Ранее два футболиста «Ювентуса» покинули Италию.