Игрок лондонского «Челси» рассказал о том, как живет на карантине
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Испанский футболист лондонского «Челси» Педро рассказал о том, как он живет на карантине из-за коронавируса, передает официальный сайт клуба.
«Жизнь в Испании превратилась в хаос. Сложно не видеть своих родственников. Мы регулярно общаемся по телефону. Армия и полиция контролируют города. Это непростое время для всех из нас», — сказал Педро.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.
Ранее бразильский футболист Неймар принял участие в помощи жителям Сан-Паулу.