Игрок лондонского «Челси» рассказал о том, как живет на карантине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/813/10475813/2017-01-08T194303Z_1107727030_RC1A6B80F070_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-PTU-pic905-895x505-67221.jpg">

Испанский футболист лондонского «Челси» Педро рассказал о том, как он живет на карантине из-за коронавируса, передает официальный сайт клуба.

«Жизнь в Испании превратилась в хаос. Сложно не видеть своих родственников. Мы регулярно общаемся по телефону. Армия и полиция контролируют города. Это непростое время для всех из нас», — сказал Педро.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.



Ранее бразильский футболист Неймар принял участие в помощи жителям Сан-Паулу.