Болгарский теннисист пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом
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Болгарский теннисист Григор Димитров пожертвовал деньги больнице в родном городе Хасково, передает Tennis World.
Отмечается, что средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
Болгарин является 19 ракеткой мира. Напомним, теннисный сезон приостановлен до 7 июня из-за пандемии.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.
Ранее сообщалось о том, что владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стив Баллмер пожертвует $25 миллионов на борьбу с коронавирусом.