Баскетбольная «Надежда» вышла из карантина
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Женский баскетбольный клуб «Надежда» вышел из карантина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявил генеральный директор команды Олег Храмкин, после возвращения из Франции и вынужденной изоляции, спортсменки не смогут провести запланированный сбор и будут отправлены домой.
«Все спортивные объекты региона закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, поэтому они разъедутся по домам. Все баскетболистки будут тренироваться самостоятельно», — сказал Храмкин.
Ранее сообщалось, что игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса.