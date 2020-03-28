Баскетбольная «Надежда» вышла из карантина

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Женский баскетбольный клуб «Надежда» вышел из карантина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил генеральный директор команды Олег Храмкин, после возвращения из Франции и вынужденной изоляции, спортсменки не смогут провести запланированный сбор и будут отправлены домой.

«Все спортивные объекты региона закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, поэтому они разъедутся по домам. Все баскетболистки будут тренироваться самостоятельно», — сказал Храмкин.

Ранее сообщалось, что игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса.