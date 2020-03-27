Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов подозреваются в употреблении допинга

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Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) подозревает олимпийских чемпионов бегунью Наталью Антюх и прыгуна в высоту Андрея Сильнова в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что спортсмены попали под подозрение на основании доклада Ричарда Макларена. Также в употреблении допинга заподозрили метательницу молота Оксану Кондратьеву и бегунью Елену Соболеву. Решение по спортсменам вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS).

Антюх завоевала золото Игр-2012в беге на 400 м с барьерами. Сильнов является чемпионом Олимпиады-2008 в Пекине.

Ранее сообщалось, что слушания по делу организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.