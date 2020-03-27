В «Атлетико» предложили отменить летнее трансферное окно

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Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта предложили отменить летнее трансферное окно из-за пандемии коронавируса.

«Я считаю, футболисты должны остаться в клубах до января, чтобы команды оценили свои убытки. Это самое логичное решение», — цитирует Берта Mundo Deportivo.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.



Ранее сообщалось о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) просит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%.