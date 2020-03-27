Джокович пожертвовал €1 миллион на борьбу с коронавирусом

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Сербский теннисист Новак Джокович и его жена Елена пожертвовали €1 миллион на борьбу с коронавирусом, сообщают сербские СМИ.

Отмечается, что деньги пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, а также другого медицинского оборудования.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.



Ранее игрок английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пожертвовал €300 тысяч на борьбу с коронавирусом.